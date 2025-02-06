Волонтерский центр Алексея Вихарева открыл филиал в Ирбите

В Ирбите (Свердловская область) открылся Волонтерский центр руководителя фракции «Единой России» в думе Екатеринбурга Алексея Вихарева — этот филиал стал первым за пределами столицы Среднего Урала, сообщили в пресс-службе депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Алексей Вихарев (в центре) Фото: Дмитрий Иванов Алексей Вихарев (за столом слева) Фото: Дмитрий Иванов Следующая фотография 1 / 2 Алексей Вихарев (в центре) Фото: Дмитрий Иванов Алексей Вихарев (за столом слева) Фото: Дмитрий Иванов

Новый филиал будет работать совместно с общественной приемной партии «Единая Россия» — как отметил мэр Ирбита Николай Юдин, ранее многие ирбитчане обращались в волонтерский центр в Екатеринбурге, а в 2024 году Алексей Вихарев по их просьбам отправил в зону специальной военной операции (СВО) дорогостоящие запчасти для пяти мотоциклов «Урал», инструменты и технику, помогал горожанам разобраться с пенсионными выплатами.

«Ко мне на приемы стали приезжать люди из разных городов Свердловской области. Не случайно первый областной филиал появился в Ирбите — ранее жители этого города часто обращались с самыми разными проблемами. Решить большинство этих вопросов можно только сообща с городской администрацией муниципалитета, и мы всегда находили отклик»,— отметил Алексей Вихарев.

Волонтерский центр Алексея Вихарева начал работу в 2023 году в Екатеринбурге — в октябре прошлого года был открыт филиал в Академическом районе города. Активисты центра участвуют в различных социальных проектах, включая поддержку бойцов СВО, помощь пенсионерам и малоимущим семьям, развитие молодежного спорта, оказывают экстренную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ирина Пичурина