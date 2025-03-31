Маломерным судам разрешат выходить на воду с 25 апреля. Навигационный период продлится до 1 ноября. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Навигация для маломерных судов в Татарстане начнется 25 апреля

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Навигация для маломерных судов в Татарстане начнется 25 апреля

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Республике Татарстан Регины Гаязовой, к указанной дате на судоходных водоемах будет выставлена навигационная обстановка, а также завершится ледоход и стабилизируется уровень воды после весеннего подъема.

Также госпожа Гаязова отметила, что на данный момент обстановка на водоемах остается сложной: наблюдается редкий ледоход, а вода несет с собой опасные предметы — доски, бревна и остатки растений. Температура воды пока лишь на 2–3 градуса выше зимней.

Возможны столкновения с опасными предметами, переохлаждение, а также падение за борт, которое может привести к гибели.

Артём Дергунов