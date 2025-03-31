Глава Тольятти назвал территории, которые благоустроят из «народного бюджета»
В этом году 18 проектов из Тольятти стали победителями конкурса программы «Народный бюджет Самарской области». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Господин Сухих констатировал, что уже в этом году в разных районах города благодаря поддержке региона появятся обновленные площадки, скверы и комфортные дворы.
В числе вошедших в программу благоустройства дворов и общественных территорий есть долгожданные. Так, на ул. Матросова, 20, 22 наконец-то восстановят хоккейный корт, а у театра «Дилижанс» — прилегающую территорию. Также облагородят территорию вокруг театра кукол, включая обустройство площадки в театральном саду.
Не останется без внимания и Краеведческий музей, где ожидается обустройство входной зоны.