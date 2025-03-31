На Ставрополье осудили пятерых участников беспорядков в Махачкале

Грачевский районный суд Ставропольского края вынес приговор пятерым жителям Дагестана, признанным виновными в массовых беспорядках и нарушении транспортной безопасности. Подсудимые — Имам Селимханов, Рустам Салавов, Джабраил Каирбеков, Магомедали Шанавазов и Абусупиян Джанаев — получили сроки от 8 до 9 лет и 6 месяцев, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд установил, что противоправные действия участников беспорядков были направлены против сотрудников правоохранительных органов. 30 представителям власти причинили телесные повреждения, из которых 23 получили травмы различной степени тяжести.

29 октября 2023 года в аэропорту «Уйташ» они устроили беспорядки из-за национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, отказавшись подчиняться сотрудникам правоохранительных органов. В результате были уничтожены и повреждены объекты аэропорта на сумму более 24 млн руб., нарушены требования транспортной безопасности, что привело к блокировке работы аэропорта, задержкам и отменам рейсов.

Николай Аксенов