В Ярославле дети разбили камнем стекло в новой трамвайной остановке

В Ярославле дети 10-12 лет разбили камнем стекло в новой трамвайной остановке на улице Блюхера. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

В прошедшие выходные в соцсетях появилось фото разбитой остановки. Как пояснил господин Евраев, причастных установили быстро благодаря камерам видеонаблюдения.

«На съемке видно, как дети 10 – 12 лет кидаются камнями и один попадает в остановочный комплекс. Благодаря камерам видеонаблюдения, мы уже знаем каждого «героя» событий в лицо»,— написала губернатор.

Он сообщил, что по данному факту в полицию написано заявление. За детей будут отвечать их родители. Господин Евраев отмечает, что им придется заплатить штрафы и компенсировать стоимость остановочного комплекса.

Алла Чижова