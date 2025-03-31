«Адмирал» в овертайме обыграл «Трактор» и вышел вперед в серии play-off КХЛ

Владивостокский «Адмирал» в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 4:3 в домашнем матче серии первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вернул преимущество в серии до четырех побед (2:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Адмирал» Фото: ХК «Адмирал»

Капитан «Адмирала» Никита Сошников оформил хет-трик. Он стал автором победной шайбы (77 минута), в основное время забил два гола (4 и 14). Также у хозяев отличился Либор Шулак (38). В составе «Трактора» шайбы забросили Стивен Кэмпфер (32), Артем Блажиевский (33) и Семен Дер-Аргучинцев (42).

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Адмирал» — восьмое.

Следующий матч серии пройдет 2 апреля во Владивостоке.

Таисия Орлова