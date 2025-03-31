В Каменске- Уральском сорвался со скалы и погиб альпинист Александр Пак

В Каменске-Уральском в результате несчастного случая скончался альпинист Александр Пак. Как сообщили в городском поисково-спасательном отряде, он сорвался со скалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Пак

Фото: федерация альпинизма Свердловской области Александр Пак

Фото: федерация альпинизма Свердловской области

«Мужчина в составе группы решил без страховки спуститься на нижнюю "полку" скалы со снаряжением на плечах. После прыжка потерял равновесие и упал вниз, получив различные травмы», — говорится в сообщении. Александр Пак скончался на месте происшествия, его тело спасатели обнаружили на берегу реки Исеть.

Александр Пак был судьей республиканской категории из Каменска-Уральского по скалолазанию, постоянным членом сборной команды ветеранов Свердловской области. Кроме того, он был неоднократным победителем и призером Чемпионата России по альпинизму среди ветеранов.

По данным Федерации альпинизма Свердловской области, прощание с Александром Паком состоится 3 апреля на площадке у Свято-Троицкого собора по ул. Ленина, 126.