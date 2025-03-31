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Арест со слезами на глазах

Суд продлил меру пресечения Екатерине Тарховой

В понедельник, 31 марта, Самарский районный суд рассмотрел вопрос о продлении ареста Екатерины Тарховой, которая обвиняется в убийстве своих дедушки с бабушкой, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Как прошло заседание по одному из самых резонансных уголовных дел в регионе, — в фотогалерее «Ъ-Волга».

Обвиняемую привезли в суд в автозаке из СИЗО. В этот раз Екатерина Тархова присутствовала на заседании очно. Прошлые слушания в областном суде на тему обжалования ее ареста проходили в режиме ВКС

Обвиняемую привезли в суд в автозаке из СИЗО. В этот раз Екатерина Тархова присутствовала на заседании очно. Прошлые слушания в областном суде на тему обжалования ее ареста проходили в режиме ВКС

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Обвиняемую привезли в суд в автозаке из СИЗО. В этот раз Екатерина Тархова присутствовала на заседании очно. Прошлые слушания в областном суде на тему обжалования ее ареста проходили в режиме ВКС

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

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Перед началом процессе Екатерина Тархова сохраняла спокойствие и отказывалась отвечать на вопросы СМИ

Перед началом процессе Екатерина Тархова сохраняла спокойствие и отказывалась отвечать на вопросы СМИ

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Кроме убийства двух лиц (п. &quot;а&quot; ч. 2 ст. 105 УК РФ) Екатерина Тархова также обвиняется в мошенничестве с продажей иномарки бабушки (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что обвиняемая помимо жестокой расправы над бабушкой с дедушкой распродавала их имущество, в том числе, реализовала иномарку родственницы Toyota Rav 4

Кроме убийства двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) Екатерина Тархова также обвиняется в мошенничестве с продажей иномарки бабушки (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что обвиняемая помимо жестокой расправы над бабушкой с дедушкой распродавала их имущество, в том числе, реализовала иномарку родственницы Toyota Rav 4

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

На суде выяснилось, что у обвиняемой появился новый адвокат — Игорь Верховский

На суде выяснилось, что у обвиняемой появился новый адвокат — Игорь Верховский

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Екатерина Тархова отвечает на вопросы судьи. Говорит, что ранее не судима и имеет неоконченное высшее образование (юридическое). Кроме того, у нее на иждивении остался несовершеннолетний сын

Екатерина Тархова отвечает на вопросы судьи. Говорит, что ранее не судима и имеет неоконченное высшее образование (юридическое). Кроме того, у нее на иждивении остался несовершеннолетний сын

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Представитель следствия просит продлить арест обвиняемой. Силовики считают, что она может скрыться от них и покинуть Россию, ведь за рубежом проживает ее бывший муж

Представитель следствия просит продлить арест обвиняемой. Силовики считают, что она может скрыться от них и покинуть Россию, ведь за рубежом проживает ее бывший муж

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игорь Верховский возражает против продления ареста. Он считает, что Екатерине Тарховой можно избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей

Игорь Верховский возражает против продления ареста. Он считает, что Екатерине Тарховой можно избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Адвокат потерпевшей стороны (Людмилы Тарховой, матери обвиняемой и дочери Виктора и Натальи Тарховых) Дмитрий Курмаев передает судье Валентине Сабановой документы для приобщения к делу

Адвокат потерпевшей стороны (Людмилы Тарховой, матери обвиняемой и дочери Виктора и Натальи Тарховых) Дмитрий Курмаев передает судье Валентине Сабановой документы для приобщения к делу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Когда судья удалилась в совещательную комнату, Екатерина Тархова согласилась пообщаться со СМИ. Она заплакала и рассказала, что совершила преступление под влиянием определенных людей. Раскрывать имя своего предполагаемого сообщника обвиняемая не стала

Когда судья удалилась в совещательную комнату, Екатерина Тархова согласилась пообщаться со СМИ. Она заплакала и рассказала, что совершила преступление под влиянием определенных людей. Раскрывать имя своего предполагаемого сообщника обвиняемая не стала

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Екатерина Тархова сожалеет, что ее поступок лишил ее общения с сыном

Екатерина Тархова сожалеет, что ее поступок лишил ее общения с сыном

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Обвиняемая попросила суд перевести ее под домашний арест

Обвиняемая попросила суд перевести ее под домашний арест

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В итоге судья оставила Екатерину Тархову под стражей еще на два месяца, до 2 июня. Тем временем следствие по делу продолжается. Силовики продолжают устанавливать обстоятельства преступления и искать возможного соучастника обвиняемой

В итоге судья оставила Екатерину Тархову под стражей еще на два месяца, до 2 июня. Тем временем следствие по делу продолжается. Силовики продолжают устанавливать обстоятельства преступления и искать возможного соучастника обвиняемой

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

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Перед началом процессе Екатерина Тархова сохраняла спокойствие и отказывалась отвечать на вопросы СМИ

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Кроме убийства двух лиц (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) Екатерина Тархова также обвиняется в мошенничестве с продажей иномарки бабушки (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что обвиняемая помимо жестокой расправы над бабушкой с дедушкой распродавала их имущество, в том числе, реализовала иномарку родственницы Toyota Rav 4

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

На суде выяснилось, что у обвиняемой появился новый адвокат — Игорь Верховский

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Екатерина Тархова отвечает на вопросы судьи. Говорит, что ранее не судима и имеет неоконченное высшее образование (юридическое). Кроме того, у нее на иждивении остался несовершеннолетний сын

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Представитель следствия просит продлить арест обвиняемой. Силовики считают, что она может скрыться от них и покинуть Россию, ведь за рубежом проживает ее бывший муж

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Игорь Верховский возражает против продления ареста. Он считает, что Екатерине Тарховой можно избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Адвокат потерпевшей стороны (Людмилы Тарховой, матери обвиняемой и дочери Виктора и Натальи Тарховых) Дмитрий Курмаев передает судье Валентине Сабановой документы для приобщения к делу

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Когда судья удалилась в совещательную комнату, Екатерина Тархова согласилась пообщаться со СМИ. Она заплакала и рассказала, что совершила преступление под влиянием определенных людей. Раскрывать имя своего предполагаемого сообщника обвиняемая не стала

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Екатерина Тархова сожалеет, что ее поступок лишил ее общения с сыном

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Обвиняемая попросила суд перевести ее под домашний арест

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

В итоге судья оставила Екатерину Тархову под стражей еще на два месяца, до 2 июня. Тем временем следствие по делу продолжается. Силовики продолжают устанавливать обстоятельства преступления и искать возможного соучастника обвиняемой

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец