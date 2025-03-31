Арест со слезами на глазах

В понедельник, 31 марта, Самарский районный суд рассмотрел вопрос о продлении ареста Екатерины Тарховой, которая обвиняется в убийстве своих дедушки с бабушкой, экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Как прошло заседание по одному из самых резонансных уголовных дел в регионе, — в фотогалерее «Ъ-Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемую привезли в суд в автозаке из СИЗО. В этот раз Екатерина Тархова присутствовала на заседании очно. Прошлые слушания в областном суде на тему обжалования ее ареста проходили в режиме ВКС

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Обвиняемую привезли в суд в автозаке из СИЗО. В этот раз Екатерина Тархова присутствовала на заседании очно. Прошлые слушания в областном суде на тему обжалования ее ареста проходили в режиме ВКС

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ