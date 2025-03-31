Почему опасно откладывать операцию по удалению катаракты?

Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, которое приводит к снижению зрения.

Фото: пресс-служба Клиники "Санталь"

Многие пациенты, услышав диагноз, не спешат на операцию, откладывая ее на долгие месяцы или даже годы. Однако катаракта не проходит сама и со временем может привести к полной слепоте. Почему важно не откладывать операцию?

Медленное, но неизбежное ухудшение зрения

Катаракта развивается постепенно. На ранних стадиях симптомы могут казаться незначительными: легкое затуманивание, сложности при чтении, снижение яркости цветов. Но со временем очки перестают помогать, а зрение становится все более размытым. Свет и блики раздражают глаза, особенно на ярком солнце, а контуры предметов и людей теряют четкость. Если не удалить катаракту вовремя, человек рискует полностью потерять зрение.

Увеличение риска послеоперационных осложнений

Операция по удалению катаракты — это самый безопасный способ восстановления зрения, но при условии, что заболевание не запущено. Если катаракта становится «перезрелой», хрусталик уплотняется, набухает и может повредить структуры глаза. Кроме того, такой хрусталик усложняет установку искусственной линзы во время операции. А это, в свою очередь, увеличивает риск послеоперационных осложнений и период восстановления.

Снижение качества жизни

Катаракта не только ухудшает зрение, но и значительно снижает качество жизни. Со временем привычные занятия, такие как чтение, рукоделие или просмотр телевизора, становятся затруднительными или вовсе невозможными. Вождение автомобиля превращается в потенциальную опасность, а риск падений и травм возрастает. Из-за страха выходить на улицу и неуверенности в незнакомых местах человек может замкнуться в себе, что ведет к социальной изоляции. Кроме того, ухудшение зрения негативно сказывается на профессиональной деятельности, снижая работоспособность и ограничивая возможности карьерного роста.

Развитие глаукомы с риском полной потери зрения

Запущенная катаракта увеличивает риск повышенного внутриглазного давления и развития глаукомы. Это заболевание повреждает зрительный нерв, и если его вовремя не диагностировать, зрение теряется безвозвратно.

Где пройти диагностику и лечение катаракты?

Центр офтальмологии «Санталь» предлагает современное лечение катаракты с помощью инновационных 3D-технологий. Операция занимает 10–15 минут, проводится без швов, а зрение восстанавливается уже через несколько дней.

Почему стоит обратиться в «Санталь»?

Опытные офтальмохирурги — представители Сибирской школы офтальмологии

Высокоточное уникальное оборудование для эффективных и безопасных операций

Современные мировые практики — без боли и разрезов

Широкий выбор искусственных хрусталиков в наличии

Пожизненная гарантия на искусственный хрусталик

Стационар с внимательным уходом за пациентами

Не откладывайте здоровье на потом! Запишитесь на консультацию в «Санталь» уже сегодня.

Тел: +7 (918) 960-98-39 +7 (87772) 200-22,Адрес: г. Адыгейск, ул. Пролетарская, 4

Режим работы: пн–пт 8:00 до 20:00, сб с 8:00 до 16:00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

https://santal-adygeya.ru/