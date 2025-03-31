Жительнице Удмуртии дали три года лишения свободы за ДТП с двумя погибшими

30-летняя жительница села Алнаши, управлявшая автомобилем Volkswagen Polo, приговорена к 3 годам лишения свободы за ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Инцидент произошел 2 ноября 2024 года в Алнашском районе Удмуртии. Местная жительница не выдержала безопасную дистанцию и столкнулась с автомобилем Datsun on-Do, который после этого выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП водитель Datsun on-Do 1998 г.р. и ее пассажирка 1976 г.р. скончались от полученных травм.

Можгинский райсуд признал женщину виновной в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Подсудимая признала свою вину и принесла публичные извинения. Суд назначил ей наказание в виде 3-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управлять транспортными средствами на 2 года. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.