УБРиР будет внедрять «Уралочку» в УрГПУ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент банка Алексей Долгов и врио ректора вуза Юрий Биктуганов. На церемонии присутствовала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подписи под документом поставили президент банка Алексей Долгов (справа) и врио ректора вуза Юрий Биктуганов (слева) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Уральский государственный педагогический университет Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Церемония подписания соглашения между Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) и Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Подписи под документом поставили президент банка Алексей Долгов (справа) и врио ректора вуза Юрий Биктуганов (слева) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Уральский государственный педагогический университет Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Церемония подписания соглашения между Уральским банком реконструкции и развития (УБРиР) и Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В рамках соглашения в вузе будет запущен зарплатный проект на базе единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка». Сотрудники университета, ставшие клиентами УБРиР, смогут подключиться к корпоративным страховым программам банка, включающим защиту от финансового мошенничества, страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование (ДМС).

«Для всех зарплатных партнеров банка в Свердловской области мы выпускаем именно карты “Уралочка”. Сотрудничество с одним из старейших вузов региона, недавно получившим новый вектор развития, станет значимым шагом в популяризации единой социальной карты. Наш банк принимает активное участие в реализации данного стратегически важного проекта»,— отметил Алексей Долгов.

Людмила Бабушкина добавила, что запуск карты «Уралочка» в УрГПУ — важный шаг. «Полтора года назад я лично включилась в реализацию проекта и возглавила координационный совет по внедрению механизма оказания мер поддержки посредством карты. Сегодня уже в 89 населенных пунктах можно приобрести единую социальную карту. В числе участников проекта восемь банков»,— рассказала она.

По словам Юрия Биктуганова, единая социальная карта «Уралочка» — универсальный инструмент, доступный всем жителям области. «Университету важно, чтобы студенты и сотрудники УрГПУ не только знали о ее преимуществах, но и активно использовали в повседневной жизни. Сотрудничество с УБРиР открывает для этого широкие возможности»,— пояснил он.

ЕСК «Уралочка» была создана согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 13 ноября 2018 года. Она соединяет в себе функционал банковской карты, транспортной карты, карт программ лояльности ряда ритейлеров. По ней можно получать скидки и бонусы в ряде театров и музеев, ее можно использовать как пропуск в здания вузов. С 2021 года региональные социальные выплаты перечисляют только на «Уралочку».

Держатели «Уралочки» от УБРиР получают стандартные опции дебетовой карты, включая кешбэк в рублях по выбранным категориям и скидки от партнеров ЕСК. Карта автоматически подключает пользователя к программе лояльности платежной системы «Мир». Ранее УБРиР реализовал аналогичные программы с рядом государственных учреждений и корпоративных клиентов.

Евгения Яблонская