УБРиР будет внедрять «Уралочку» в УрГПУ
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент банка Алексей Долгов и врио ректора вуза Юрий Биктуганов. На церемонии присутствовала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
В рамках соглашения в вузе будет запущен зарплатный проект на базе единой социальной карты (ЕСК) «Уралочка». Сотрудники университета, ставшие клиентами УБРиР, смогут подключиться к корпоративным страховым программам банка, включающим защиту от финансового мошенничества, страхование от несчастных случаев и добровольное медицинское страхование (ДМС).
«Для всех зарплатных партнеров банка в Свердловской области мы выпускаем именно карты “Уралочка”. Сотрудничество с одним из старейших вузов региона, недавно получившим новый вектор развития, станет значимым шагом в популяризации единой социальной карты. Наш банк принимает активное участие в реализации данного стратегически важного проекта»,— отметил Алексей Долгов.
Людмила Бабушкина добавила, что запуск карты «Уралочка» в УрГПУ — важный шаг. «Полтора года назад я лично включилась в реализацию проекта и возглавила координационный совет по внедрению механизма оказания мер поддержки посредством карты. Сегодня уже в 89 населенных пунктах можно приобрести единую социальную карту. В числе участников проекта восемь банков»,— рассказала она.
По словам Юрия Биктуганова, единая социальная карта «Уралочка» — универсальный инструмент, доступный всем жителям области. «Университету важно, чтобы студенты и сотрудники УрГПУ не только знали о ее преимуществах, но и активно использовали в повседневной жизни. Сотрудничество с УБРиР открывает для этого широкие возможности»,— пояснил он.
ЕСК «Уралочка» была создана согласно указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева от 13 ноября 2018 года. Она соединяет в себе функционал банковской карты, транспортной карты, карт программ лояльности ряда ритейлеров. По ней можно получать скидки и бонусы в ряде театров и музеев, ее можно использовать как пропуск в здания вузов. С 2021 года региональные социальные выплаты перечисляют только на «Уралочку».
Держатели «Уралочки» от УБРиР получают стандартные опции дебетовой карты, включая кешбэк в рублях по выбранным категориям и скидки от партнеров ЕСК. Карта автоматически подключает пользователя к программе лояльности платежной системы «Мир». Ранее УБРиР реализовал аналогичные программы с рядом государственных учреждений и корпоративных клиентов.