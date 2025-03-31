«Спрос порой настолько высокий, что его непросто удовлетворить»

Власти Свердловской области в последние годы стали активно продвигать уральские бренды и работать над развитием региональных туристических мест. О том, какие направления сегодня интересны, как развивается событийный и гастротуризм в Свердловской области и как привлекают бизнес — “Ъ-Урал” рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Про темпы развития

Свердловская область на протяжении многих лет привлекательна для туристов, особенно деловых, активных, тех, кто посещает регион в культурно-познавательных целях. В области есть условия для развития практически всех направлений отдыха, большое количество достопримечательностей, разнообразная природа, богатое культурно-историческое наследие. Ежегодно появляются новые объекты туристского показа, размещения, питания, новые общественные пространства и маршруты.

Свердловская область — одна из самых привлекательных в сфере событийного туризма.

Летом отмечается высокая концентрация событийных и деловых мероприятий (более 300 событий проходит в регионе), большое количество гастрономических фестивалей, например фестиваль «Аутентичная уральская кухня», Фестиваль барбекю, «Жизнь на колесах», «Переборщи» в Сысерти, фестиваль «Квашня», «Окрошка» в Каменске-Уральском, фестиваль «УраЛисички!». В прошлом году перечень событий пополнился мероприятиями креативных индустрий, таких как международная неделя моды UF LAB.

Безусловно поддерживаем развитие культурно-познавательного туризма. Экскурсионные маршруты с посещением музеев, памятников архитектуры всегда востребованы, а Свердловская область обладает богатым наследием. Также развиваем направление автомобильного туризма. В условиях, когда граждане с большим интересом путешествуют по России на автомобилях, важно поддерживать и развивать придорожный сервис, инфраструктуру городов, туристскую навигацию к объектам показа и маршрутам.

Про туристическую инфраструктуру

Сохраняется потребность в создании новых объектов туристской инфраструктуры, в том числе на севере региона, и реновации имеющихся. Туристический поток высокий, и как следствие — высокий спрос на объекты размещения. Во время проведения крупных деловых или культурных мероприятий, во время школьных каникул, в высокий туристический сезон возрастает спрос на качественные городские отели, порой настолько, что его непросто удовлетворить. Сохраняется тренд на кратковременный загородный отдых (на выходные с семьей, с друзьями). Востребованы базы отдыха, загородные спа-комплексы, глэмпинги.

Увеличение числа активных туристов, сплавляющихся по рекам, путешествующих по тропам, которые сейчас активно создаются, показывает необходимость развития инфраструктуры для организации активного отдыха на природе — туристско-информационных центров, причалов на реках, оборудованных мест стоянок, маркировки маршрутов.

Люди активно ездят в групповые туры на автобусе, набирают популярность индивидуальные путешествия на автомобиле. Необходимо обеспечить маршруты качественной инфраструктурой придорожного сервиса именно для туристов — многофункциональные зоны, мотели и кемпинги, площадки для автодомов, объекты питания, туристская навигация вдоль дорог. Необходимо отметить, что правительство региона и департамент по развитию туризма все обозначенные запросы туристов понимают и работают на развитие туристской инфраструктуры, обеспечивают содействие в создании новых объектов.

С начала 2025 года стартовал обновленный национальный проект «Туризм и гостеприимство», в рамках которого Свердловской области направлена единая субсидия в размере 1 млрд руб. на поддержку инфраструктурных и событийных проектов в 2025–2027 годах.

Порядка 250 млн руб. уже направлено на обустройство туристских центров городов Сысерти, Талицы и Камышлова в рамках национального проекта. К концу года туристы смогут оценить, как преобразуются эти три замечательных города. В 2025 году правительством Свердловской области направлено более 50 млн руб. на развитие досуга жителей муниципальных образований в рамках региональной субсидии.

Про привлечение бизнеса в развитие турсферы

Доход коллективных средств размещения в 2024 году составил более 19 млрд руб., что на 3 млрд руб. больше, чем в 2023 году. В области сформирована современная конкурентоспособная туристская индустрия. Возможность реализации крупных инфраструктурных проектов позволяет сохранить и развивать ее. С каждым годом увеличивается гостиничная инфраструктура Екатеринбурга: отель FarFour Inn & Suite на 108 мест; конгресс-отель «Екатеринбург» на 365 мест; бизнес-отель «Slide отель» на 166 мест. Продолжается строительство II очереди Marins Park Hotel Екатеринбург 3* — двухэтажного корпуса с номерами на 358 человек.

Крупных компаний на региональном туристском рынке немного, преимущественно это малый и средний бизнес. Именно благодаря беспрецедентным мерам поддержки отрасли со стороны государства проекты получили развитие в последние годы. В рамках конкурсного отбора по созданию модульных некапитальных средств размещения в адрес министерства экономического развития РФ направлена заявка на общую сумму более 2 млрд руб. Все это говорит о высокой заинтересованности в реализации инвестиционных проектов в сфере туризма на территории региона. Отмечается рост компаний, которые занимаются производством модульных некапитальных средств размещения и в дальнейшем осуществляют деятельность по размещению гостей.

Отмечается высокий интерес со стороны инвесторов к созданию загородной туристской инфраструктуры. В основном это компании, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Свердловской области.

Про потенциал рынка в условиях восстановления заграничного авиасообщения

Возобновление прямого авиасообщения несомненно повлияет на внутренний туризм. Возвращение недоступных сегодня зарубежных направлений оттянет часть туристов, однако стоит обратить внимание на детали. Прежде всего это затронет тех туристов, которые вместо экскурсионных туров по Европе стали выбирать экскурсии на Байкал, Алтай, Дагестан, Камчатку и т.д. То есть классический массовый туризм эти процессы мало затронут.

Стоит отметить, что за последнее время объекты туристской индустрии улучшили свой сервис, сопутствующие услуги стали более разнообразными и постоянно развиваются, появляются современные средства размещения. Поэтому регионам России есть что предложить туристам. Кроме этого, рейсы возобновятся в обе стороны, а в регионе сегодня есть где разместить зарубежных туристов, есть что им показать и какие активности предложить. Конечно, необходимо будет приложить усилия для того, чтобы этот турпоток пошел активно, — наладить новые связи, запустить новые турпродукты и продумать кампанию по продвижению.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал» «Тур-инвест-поток»

Подготовила Мария Игнатова