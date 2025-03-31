Население Нижнего Новгорода за 2024 год сократилось на 6,5 тысяч человек

Число жителей Нижнего Новгорода по итогам 2024 года сократилось на 6,52 тыс. человек. Об этом говорится в отчете о социально-экономическом развитии города за прошедший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Естественная убыль населения выросла за год с 6,8 тыс. до 7 тыс. человек. При этом на 501 человека общая убыль в 2024 году компенсировалась за счет миграционного прироста. В 2023 году наоборот была миграционная убыль, она составляла 1,57 тыс. человек.

Уровень смертности за 2024 год в Нижнем Новгороде вырос с 13,4 до 13,5 промилле (количество смертей на 1 тыс. жителей). Коэффициент рождаемости сократился с 7,9 до 7,7 промилле.

На 1 января 2024 года численность населения в Нижнем Новгороде составляла почти 1,23 млн человек. Данные на 1 января 2025 года пока не публиковали.

Общий индекс здоровья населения Нижнего Новгорода за год сократился с 1,014 до 0,931. Индекс здоровья рассчитывают по методике Всероссийского центра уровня жизни с использованием показателей смертности, ожидаемой продолжительности жизни, процента возмещения смертности. Он указывается по отношению к среднеобластному уровню, принятому за единицу.

Как писал «Ъ-Приволжье», численность населения Нижегородской области за год сократилась примерно на 22,5 тыс. человек.

Галина Шамберина