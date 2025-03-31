«Трактор» уступил «Адмиралу» в гостевом матче со счетом 3:4

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл «Адмиралу» из Владивостока в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет составил 3:4 в пользу противника.

Матч состоялся 31 марта во Владивостоке. Из «Трактора» шайбы забили Стивен Кэмпфер, Артем Блажиевский и Семен Дер-Аргучинцев. В составе «Адмирала» отличились Никита Сошников, оформивший хет-трик, и Либор Шулак.

Следующий матч между «Трактором» и «Адмиралом» состоится 2 апреля. Сейчас счет в серии плей-офф КХЛ составляет 1:2 в пользу хоккейной команды из Владивостока.