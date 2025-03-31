WSJ: спутниковая конкуренция Apple и SpaceX Маска обостряется

В последние месяцы Apple и космическая корпорация SpaceX миллиардера Илона Маска все активнее конкурируют в сфере спутниковой связи, в частности за доступ к частотным диапазонам, пишет The Wall Street Journal. По данным WSJ, SpaceX призвала Федеральную комиссию США по телекоммуникационному рынку не давать спутниковому оператору Globalstar, с которым сотрудничает Apple, доступ к определенным частотным диапазонам. SpaceX утверждает, что при передаче этих частот Globalstar они будут недоиспользованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: David Swanson / Reuters Илон Маск

Фото: David Swanson / Reuters

У Starlink, принадлежащий SpaceX, более 550 спутников для мобильной связи. Apple также развивает собственные возможности спутниковой связи, сотрудничая в этом отношении с Globalstar. В прошлом году Apple инвестировала в него $1 млрд. Эксперты отмечают, что мощностей Globalstar, запустившей пока лишь несколько десятков спутников, не хватает для нужд Apple, так что компания уже вела переговоры с другими игроками рынка, включая EchoStar и Boeing.

По данным источников WSJ, стремление Apple самостоятельно развивать спутниковую связь вызвало негативную реакцию господина Маска. Сообщается, что конфликт обострился в последние месяцы, после того как SpaceX и ее партнер, американский мобильный оператор T-Mobile, предложили Apple сотрудничество. Стороны даже пришли к соглашению, в соответствии с которым сервисы SpaceX и T-Mobile будут работать на новых iPhone. При этом Apple не согласилась на прямое подключение своих гаджетов к спутникам Starlink.

Яна Рождественская