22,2% дорог Ярославля нуждаются в ремонте

В Ярославле 77,8% или 593 км дорог отвечают нормативным требованиям. Соответствующая информация содержится в информации департамента городского хозяйства, представленной в муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: соцсети Следующая фотография 1 / 2 Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: соцсети

Общая протяженность дорог в Ярославле составляет 762,2 км. При этом в департаменте отметили, что в 2024 году доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась. По информации департамента, вырос и удельный вес улиц, оборудованных уличным освещением, — до 85,1%.

Также сообщается, что в регионе наблюдается снижение количества мест концентрации ДТП — в 2024 году их стало на 38% меньше, чем было в 2021 году.