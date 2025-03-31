В суд Екатеринбурга передано дело экс-участницы «Дома-2» о мошенничестве

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Яны Шевцовой, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщил городской портал Е1, она похитила более 23,4 млн руб. у бизнесмена, сказав ему ложные сведения о том, что у них родился совместный ребенок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В период с июня 2023 года по июль 2024 года девушка требовала от потерпевшего деньги якобы на содержание новорожденного, в том числе на оплату медицинских услуг по поддержанию его здоровья, на улучшение жилищных условий для проживания», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Подчеркивается, что Яна Шевцова обманывала предпринимателя насчет своей беременности. Впоследствии она сообщила ему о болезни ребенка и отправила фотографии чужого новорожденного, который проходил лечение в реанимационном отделении больницы с требованием перевести деньги на лечение.

Мария Шараева