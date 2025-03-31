В мэрии Екатеринбурга перестали принимать обращения граждан через сайт

С 30 марта в Екатеринбурге изменен порядок подачи электронных обращений в администрацию города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обращения в электронной форме стали приниматься только через портал «Госуслуги» или электронную приемную на официальном сайте администрации города с обязательной авторизацией через «Госуслуги».

Ранее обращения можно было направлять на электронную почту или через электронную приемную без авторизации. Новые правила подачи обращений были созданы для обеспечения идентификации граждан и повышение эффективности работы с обращениями.

Изменение связано с поправками в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Ранее в думе Екатеринбурга с 1 апреля планировали реорганизовать структуру аппарата. По данным ведомства, управление по работе с обращениями граждан войдет в состав департамента правового обеспечения. По итогам совместной работы с прокуратурой Екатеринбурга был разработан план мероприятий по улучшению работы с электронными обращениями.

Полина Щуцкая