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Глава СКР заинтересовался жалобой челябинцев на управляющую компанию

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по проверке обращения жителей Челябинска, жалующихся на управляющую компанию «Строитель-97». О результатах расследования доложит руководитель регионального управления СК России Алексей Колбасин, сообщает пресс-служба ведомства.

В интернете жители многоквартирного дома по улице Чичерина разместили видеообращение к господину Бастрыкину. По данным СК, они пожаловались, что управляющая компания «Строитель-97» в 2024 году не обслуживала здание. В январе этого года челябинцы решили сменить УК, однако руководство прежней организации подало в Государственную жилищную инспекцию фальсифицированные документы, тем самым незаконно захватив обслуживание дома. Обращения жителей в компетентные органы не помогли.

Сотрудники управления СК РФ по Челябинской области начали проверку.

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