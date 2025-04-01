Культповестка
Что делать в Москве в апреле
ВЫСТАВКИ
Французский рисунок XIX века. Энгр, Делакруа, Домье и другие
Дата: до 27 июля
Место: ГМИИ имени А. С. Пушкина
Выставка «Французский рисунок XIX века» организована в честь публикации научного каталога, он стал итогом многолетних исследований научного сотрудника отдела нового западного искусства В. А. Мишина. В экспозицию войдет более 150 избранных произведений из музейной коллекции французского рисунка XIX века, включая работы таких мастеров, как Жан Огюст Доминик Энгр, Эжен Делакруа, Оноре Домье и других. Многие из этих произведений впервые будут представлены широкой аудитории.
Валерий Юрлов. Опыты умозрения
Дата: до 25 мая
Место: Третьяковская галерея
Творчество Валерия Юрлова строится на анализе основ окружающего мира. Ретроспективная выставка, включающая более 150 работ из коллекции Третьяковской галереи, личного архива автора и частных собраний, раскрывает многогранность подхода Юрлова и единство его художественного видения. Название выставки заключает в себе парадокс. Умозрение — это философский метод, при котором представление о мире формируется через логические умозаключения или интуитивные прозрения, без необходимости проверки. Однако «опыты» Юрлова — это не научные эксперименты, а скорее визуальное воплощение его наблюдений и мыслей.
Валерий Юрлов «Контр-форма (Крым)». 1956
Фото: Предоставлено Третьяковской галереей
Свояси. Путь современного русского искусства
Дата: до 11 августа
Место: Исторический музей
Выставка исследует культурный код России через национальные традиции, проявляющиеся в различных направлениях современного искусства и декоративно-прикладного творчества. Каждый год выставка предлагает новый вектор для размышлений о том, какие образы коллективной памяти становятся актуальными и значимыми для современного человека. Экспозиция состоит из важнейших произведений современного русского искусства, участие в ней приняли 79 художников, дизайнеров, скульпторов и мастеров из разных городов.
ТЕАТР
Острые предметы
Дата: 8 апреля
Место: Театр имени Маяковского
Спектакль по одноименному роману современного драматурга Лукаса Берфуса (не путать с романом «Острые предметы» Гиллиан Флинн, который позже экранизировали с Эми Адамс). В центре этой истории — супружеские пары, их отношение друг к другу и окружающим, а также рассуждения о том, как по-разному на измену смотрят люди в зависимости от своих ценностей и мотивов. В ролях: Виктория Исакова, Леонид Бичевин, Ирина Старшенбаум и другие.
ФЕСТИВАЛИ
Арт Россия
Дата: с 3 по 6 апреля
Место: Гостиный двор
3 апреля на территории Гостиного двора стартует ярмарка современного искусства «Арт Россия». В этом году на территории двора расположились около 200 галерей и художников. Также в рамках «Арт Россия» был организован одноименный арт-форум. Среди спикеров — художники Фарид Расулов, Дмитрий Масаидов, Екатерина Фоминых-Капица и другие.