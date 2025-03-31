СК проводит проверку по факту гибели ребенка в Перми

В СУ СКР по Пермскому краю организована проверка по факту падения ребенка из окна жилого дома. Предварительно установлено, что 30 марта в вечернее время ребенок 2022 года рождения выпал из окна квартиры на шестом этаже. «Оставшись на непродолжительное время без присмотра матери, которая находилась в другой комнате, ребенок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия»,— сообщает СУ СКР.

Следователи опросили очевидцев произошедшего, провели осмотр места происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии.