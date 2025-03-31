В Пролетарском районе Ростова завершили ликвидацию последствий атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону завершена ликвидация последствий атаки беспилотника в Пролетарском районе, на улице Горсоветская, дом 49/1. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Администрация района сообщила, что заменены окна в 15 квартирах. В одной из наиболее поврежденных квартир восстановлена фасадная стена и облицовочная кирпичная кладка, закрыт тепловой контур и заказаны новые окна.

Жителям оказали финансовую помощь: перечислено 38 гражданам на сумму 570 тыс. руб. из резервного фонда города. Еще 4 человеку выплатили по 300 тыс. руб. за частичную утрату имущества первой необходимости.

Николай Аксенов