В Пролетарском районе Ростова завершили ликвидацию последствий атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону завершена ликвидация последствий атаки беспилотника в Пролетарском районе, на улице Горсоветская, дом 49/1. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Администрация района сообщила, что заменены окна в 15 квартирах. В одной из наиболее поврежденных квартир восстановлена фасадная стена и облицовочная кирпичная кладка, закрыт тепловой контур и заказаны новые окна.
Жителям оказали финансовую помощь: перечислено 38 гражданам на сумму 570 тыс. руб. из резервного фонда города. Еще 4 человеку выплатили по 300 тыс. руб. за частичную утрату имущества первой необходимости.