Инфраструктура сайта «Метро Москвы» работает штатно

Работа касс, терминалов, турникетов, медиаэкранов и прочей инфраструктуры московского метро осуществляется в штатном режиме. Об этом «РИА Новости» сообщила пресс-служба метрополитена. Сегодня, 31 марта, пользователи фиксировали множественные сбои в работе приложения «Метро Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Полноценная работа всех информационных сервисов будет восстановлена в ближайшее время. Сотрудники работают над устранением последствий недавних сбоев.

На данный момент сайт Московского метрополитена не открывается через некоторых провайдеров. Пополнение карты «Тройка» и билетов «Единый», а также оплата по биометрии осуществляется без нарушений. Все купленные билеты продолжают действовать. Заместитель председателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале предположил, что они могли быть следствием массированной кибератаки.