В Самаре перекроют движение из-за ремонта главного Безымянского коллектора

Движение транспорта будет перекрыто на улице Ставропольской в Самаре во вторник, 1 апреля. Речь идет об участке от Пугачевской до Алма-Атинской. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ограничение движения будет связано с перекладкой участка главного Безымянского коллектора в границах улиц Алма-Атинской, Ставропольской и Пугачевской. Основные работы охватывают территорию парка культуры и отдыха имени 50-летия Октября.

В частности, заменяется отрезок трубы диаметром 1,5 тыс. мм. Кроме того, часть перекладки захватывает проезжую часть на улице Ставропольской.

Работы ведутся открытым способом и осложняются постоянным поступлением стоков в котлован. Участок обновится к 18 апреля 2025 года. Специалисты намерены переложить 264 м коллектора.

Георгий Портнов