Потребность в кадрах на предприятиях Удмуртии сократилась за полгода на треть, до 15,8 тыс. работников в декабре 2024-го, сообщает пресс-служба Удмуртстата. Почти 70% из них или 10,6 тыс. требуемых вакансий относятся к рабочим профессиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Кроме того, в четвертом квартале Удмурстат составил среднестатистический портрет занятого в экономике жителя республики: это 41-летний горожанин или горожанка со средним профессиональным образованием, занятые в сфере обрабатывающих производств.

Напомним, в начале 2025-го потребность работодателей Удмуртии в сотрудниках снизилась на 28%, до 16 тыс. человек. Эксперты считают, что рынок труда начал «уравновешиваться» и выходить на доковидный уровень. При этом претенденты начали понимать сложность работы в гособоронзаказе и стали чаще выбирать другие отрасли.

Подробнее об этом читайте в материале «Сотрудников пересчитали».