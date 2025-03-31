Марк Эйдельштейн внесен в базу украинского «Миротворца» за деятельность в Крыму

Российский актер Марк Эйдельштейн внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» за деятельность в Крыму. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В карточке актера указаны обвинения в «незаконной коммерческой деятельности на территории Крыма», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «неоднократном сознательном нарушении государственной границы».

Марк Эйдельштейн — российский актер, приобретший известность после главной роли в драме «Страна Саша» (2022), показанной на Берлинале. В 2025 году был номинирован на премию Гильдии киноактеров США и вошел в лонг-лист BAFTA за роль в фильме «Анора».