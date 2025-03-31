В Удмуртии задержали жителя Краснодарского края по делу о мошеннике-тарологе
В Удмуртии задержали 23-летнего жителя Краснодарского края, подозреваемого в мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Следствие считает, что в июне 2024 года 29-летняя жительница Малопургинского района обратилась к услугам таролога через мессенджер. Ей сообщили, что на нее и ее семью наложена порча, и для ее снятия ей нужно перевести деньги. В результате потерпевшая перевела мошеннику 210 тыс. руб. Подозреваемый общался с потерпевшей с помощью программы, изменяющей голос.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». В настоящее время фигурант возместил причиненный ущерб.