Вечером 31 марта матчем «Акрон»—«Ростов» завершится 22-й тур чемпионата России по футболу. Лидеры РПЛ играли 30 марта. «Краснодар» дома разгромил «Факел» (5:0). «Зенит» тоже крупно обыграл «Рубин» (4:0), а вот «Спартак» потерял очки в Грозном. Встреча красно-белых с «Ахматом» завершилась вничью (0:0). За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Спартак» Фото: ФК «Спартак»

Разговоры о чемпионстве «Спартака» перед 22-м туром звучали громко, и казалось, что московская команда, которая набрала темп и даже обыграла «Зенит», должна брать три очка в матче с аутсайдером. Но что-то пошло не так. «Спартак» выглядел в атаке не столь грозно, как обычно, и забить не смог. Как итог — 0:0.

И вместо разговоров о чемпионстве красно-белых начали критиковать. Футбольный эксперт Владислав Радимов, который не так давно восхищался «Спартаком», сейчас был беспощаден: «Что касается "Спартака", меня пугают такие вещи. Да, ты выходишь, обыгрываешь "Зенит", пусть и на своем поле, но выигрываешь действительно по делу, но при этом ты теряешь очки в Казани и в "Ахмате".

Так за чемпионство не бьются».

В отличие от «Спартака», «Краснодар» и «Зенит» свои матчи выиграли, причем крупно. Южане отправили в ворота «Факела» аж пять мячей. А это еще и ключевой футболист южан Джон Кордоба игру пропускал. После этого поражения в отставку подал главный тренер воронежского клуба Дмитрий Пятибратов, что неудивительно. Ведь «Факел» — один их главных претендентов на вылет из РПЛ. «Краснодар» же основной претендент на чемпионство. Даже Алексей Игонин, который работает в системе «Зенита», открыто говорит о возможностях южан, причем в эфире федерального спортивного телеканала: «"Краснодар" уже пытался зайти на пьедестал. У него достаточно опыта, чтобы составить конкуренцию в 2025 году».

Но впереди еще восемь туров, и «Краснодар» ждет три важных противостояния, в том числе с «Зенитом» через две недели. Если ключевые матчи южане выиграют, то станут чемпионами, уверен футбольный эксперт Игорь Семшов:

«"Зенит", "Динамо" и ЦСКА — вот если эти команды "Краснодар" пройдет без каких-либо потерь очков, то займет первое место».

Но «Зенит» также показал, что в команде все в порядке. Четыре мяча неуступчивому «Рубину» говорят сами за себя. Уровень игроков в самом богатом клубе очень высок, да и конфликтов у них, как выясняется, нет. О том, что в раздевалке все спокойно, и журналисты, которые говорили о проблемах, не правы, отметил после победы над «Рубином» полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой: «Это все "желтая пресса", которая делает из мухи слона. Поэтому очень важно, конечно, было перезагрузиться. Хорошо, что обыграли с большим счетом, надеюсь, это станет отправной точкой».

«Зенит» через неделю ждет матч с «Локомотивом», и если учесть, что в этом туре железнодорожники пропустили пять мячей от «Крыльев Советов», то поклонникам «Локо» наверняка тревожно. А вот болельщики «Динамо» и ЦСКА смотрят в завтрашний день с надеждой. Команды приблизились к «Спартаку», который занимает третью строчку на расстояние вытянутой руки. Динамовцы отстают от красно-белых на два очка, а армейцы — на три. Причем впереди нас ждет очное противостояния ЦСКА—«Динамо». Это уже через неделю, а затем каждый из этих клубов сыграет со «Спартаком». Так что турнирная таблица очень быстро может измениться до неузнаваемости.

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Владимир Осипов