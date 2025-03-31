В апреле Ставрополье накроет серия магнитных бурь

На Солнце зафиксирована вспышка максимальной силы, что может вызвать серию геомагнитных возмущений в апреле на Ставрополье. Об этом сообщили специалисты Лаборатории ИКИ и ИСЗФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С 3 апреля в Ставропольском крае ожидается слабая геомагнитная буря. С 5 по 6 апреля интенсивность увеличится до умеренной (пять баллов), после чего активность снизится, но незначительно.

Во вторник, 8 апреля, на регион обрушится сильная магнитная буря, которая продлится два дня. По данным сервиса my-Calend, в следующие шесть дней ситуация останется нестабильной с возможными скачками от трех до пяти баллов.

Специалисты предупреждают о возможных геомагнитных возмущениях с 17 по 25 апреля. В это время жители региона могут испытывать повышенную усталость, головные боли и обострение хронических заболеваний.

Николай Аксенов