На участие в первом этапе программы «Батырлар. Герои Татарстана» поступило 1604 заявки. Прием заявок длился с 18 февраля по 30 марта. Об этом сообщает «Татар-информ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» поступило 1604 заявки

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ На первый этап программы «Батырлар. Герои Татарстана» поступило 1604 заявки

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Асгат Сафаров, руководитель Администрации Раиса Республики Татарстан и председатель Общественного совета программы, подчеркнул значительный интерес к участию в проекте среди ветеранов и действующих участников специальной военной операции (СВО). Среди претендентов — не только жители Татарстана, но и кандидаты из других регионов России, планирующие связать свое будущее с республикой.

Из числа подавших заявки 79 человек удостоены высоких госнаград за выполнение боевых задач в ходе СВО.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ, оценочные процедуры начнутся со 2 апреля. Сначала участники пройдут тестирование. Те, кто покажет наилучшие результаты, будут приглашены на собеседование. Весь процесс оценивания займет около двух месяцев.

Победители будут определены Общественным советом ориентировочно в июне. Именно они получат возможность обучаться по специально разработанной программе.

Артём Дергунов