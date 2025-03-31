Уволен директор Центра медицины катастроф Челябинской области

Директор Центра медицины катастроф Челябинской области Сергей Максимов покинул должность после конфликта с коллективом. Информацию об увольнении «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Сергей Максимов уволился по собственному желанию. В середине марта директор центра медицины катастроф был отстранен от исполнения обязанностей на время служебной проверки, организованной минздравом области после того, как сотрудники учреждения заявили о массовом увольнении. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», медики заявили о психологическом давлении со стороны директора, а также незаконных требованиях выполнять работу, не предусмотренную должностными инструкциями.

В минздраве регионе отметили, что все сотрудники, кроме директора, продолжают работать. Обязанности руководителя по-прежнему исполняет Виктор Пястолов.