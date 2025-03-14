Директора Центра медицины катастроф в Челябинске отстранили от работы

Министерство здравоохранения Челябинской области приняло решение отстранить от работы директора регионального Центра медицины катастроф Сергея Максимова. Информацию подтвердили в ведомстве. В учреждении проводятся проверки после информации о конфликте между начальником и подчиненными, который привел к увольнениям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О разногласиях между Сергеем Максимовым и сотрудниками центра стало известно из СМИ. Сообщалось, что директор оказывает на персонал психологическое давление и заставляет выполнять работу, не предусмотренную должностными инструкциями. Из-за этого из организации уволилось несколько врачей. Как отметили в минздраве, из учреждения на данный момент ушел немедицинский работник по соглашению сторон и медицинский специалист в связи с выходом на пенсию.

Заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин 12 марта провел встречу с представителем профсоюза работников здравоохранения, руководством центра и сотрудниками, чтобы обсудить актуальные вопросы и определить ключевые проблемы. По результатам разговора сотрудники, которые ранее заявляли о своем намерении уволиться, решили отложить принятие решения. Вскоре стороны встретятся повторно для детального анализа ситуации и поиска возможных вариантов ее урегулирования. Министерство продолжит контролировать обстановку и обеспечивать стабильную работу учреждения.

Виталина Ярховска