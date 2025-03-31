В Сочи завершился первый тур чемпионата России по регби-7, проходивший на стадионе ФГБУ «Юг Спорт». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Турнир, состоявшийся 29–30 марта, собрал 12 команд, распределенных по трем группам. В группе A выступили «Стрела-Ак Барс», «ВВА-Подмосковье», «Балтийский Шторм» и «Красный Яр». Группа B включала команды «Локомотив», «Енисей-СТМ», «Липецк» и «Ростов». В группе C соревновались «Динамо», «Застава-7», ССКК «Богатыри» и «Таганий Рог».

Первый день соревнований был полностью посвящен групповым матчам, которые проходили с 10:00 до 16:40. Турнир завершился финальным матчем, который прошел в 16:30 и определил победителя чемпионата России по регби-7.

Победителем тура стала казанская команда «Стрела-Ак Барс». Следующий этап турнира пройдет 5–6 апреля, третий тур состоится 8–9 ноября, а финальный этап запланирован на 15–16 ноября. Все туры чемпионата в 2025 году будут проведены в Сочи.

Мария Удовик