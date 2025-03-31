На Урале завершено расследование дела о ДТП с автобусом детской хоккейной команды

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела о ДТП с участием автобуса, перевозившего подростковую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. В результате аварии погибли четыре человека и два воспитанника хоккейной команды получили тяжкий вред здоровью, сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Лобов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Лобов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, ДТП произошло 29 января, на 4-м километре подъезда к поселку Верх-Нейвинский трассы Екатеринбург — Нижний Тагил. По данным ГУ МВД по Свердловской области, спортсмены ехали в автобусе Yutong, у которого во время движения лопнуло колесо. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Citroen. От удара оба транспортных средства съехали в кювет.

Как сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в результате ДТП погибли 31-летний водитель, двое пассажиров автомобиля Citroen и 67-летний тренер хоккеистов Виталий Плешков.

По данным прокуратуры, индивидуальный предприниматель не организовал предрейсовый осмотр автобуса, а механик выпустил в эксплуатацию автобус с неисправными шинами. Водитель Игорь Миненко, не имея предрейсового техосмотра и инструктажа, превысил скорость.

Обвинения предъявлены в зависимости от роли каждого. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), выпуске в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства (ч. 3 ст. 266 УК РФ) и нарушении ПДД, повлекшие по неосторожности смерть людей (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее Невьянский городской суд отправил под домашний арест индивидуального предпринимателя, владельца автобуса Евгения Лобова до 27 июня.

Полина Щуцкая