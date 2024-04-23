На Урале суд отправил под домашний арест владельца автобуса, попавшего в ДТП с хоккеистами

Невьянский городской суд (Свердловская область) отправил под домашний арест до 27 июня Евгения Лобова, владельца автобуса, попавшего в ДТП с детской хоккейной командой «Кедр», сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Лобов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Евгений Лобов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение трех суток»,— добавили в суде.

Евгений Лобов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Детская хоккейная команда «Кедр» из Новоуральска попала в ДТП 29 января. В результате аварии погибли четыре человека. У автобуса, в котором ехали юные спортсмены, лопнуло колесо. В результате он выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем.

Ранее суд отправил под домашний арест до 25 апреля водителя автобуса. Он был арестован по обвинению по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Виталий Красиков

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