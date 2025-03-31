В Челябинской области 50% туристов посещают Миасс

Миасс лидирует среди муниципалитетов Челябинской области по объему турпотока. Более 50% гостей региона посещают этот город. В прошлом году Миасс и его окрестности посетили около 4,7 млн человек, сообщает региональный центр проектного развития территорий и туризма.

В Миасском городском округе в прошлом году 1,58 млн туристов остались с ночевкой в гостиницах и отелях, 3,16 млн человек — приезжали на один день.

Аналитики центра проектного развития считают, что поток туристов в Миасс будет увеличиваться. Показатель вырастет в том числе за счет создания новых экскурсионных маршрутов и туристических объектов.