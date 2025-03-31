Прокуратура возбудила дела о ненадлежащем состоянии дорог Красноярского района

Прокуратурой Красноярского района с участием Госавтоинспекции было инициировано обследование автомобильных дорог по улицам городских поселений Волжский, Мирный и Новосемейкино. Проверка выявила множественные нарушения, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По итогам выезда было подтверждено несоответствие асфальтового покрытия дорог нормативным требованиям, специалистами зафиксированы дефекты в виде выбоин, трещин и разломов.

В отношении глав муниципальных образований возбудили дела по ч. 1 ст. 12.34 КоАП «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». В адрес руководителей внесены представления.

Алексей Алексеев