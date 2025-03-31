В Стерлитамаке задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков

В Стерлитамаке задержан 20-летний ранее судимый за кражу местный житель, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах (ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ст. 30, п. б ч.3 ст. 228.1УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Во время досмотра у подозреваемого обнаружили три полимерных пакетика, в каждом из которых находился гашиш общей массой около 3 г. В его квартире нашли более 70 г гашиша. Полицейские также обнаружили портативные электронные весы, банковские карты и полимерные пакетики.

По предварительным данным, фигурант уголовного дела нашел незаконную подработку в мессенджере. Он купил запрещенные вещества через интернет и планировал сбыть их через тайники-закладки.

Подозреваемый дал признательные показания. Он находится под стражей.

Майя Иванова