Замглавы Самары по социальным вопросам станет руководитель департамента опеки

Администрация Самары сообщила о кадровых перестановках. 1 апреля в должность заместителя главы города по социальным вопросам вступит Ольга Слесарева, которая до этого была руководителем департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Об этом сообщает мэрия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В новой должности Ольга Слесарева будет отвечать за работу четырех департаментов: департамента опеки, департамента образования, департамента культуры и молодежной политики и департамента физкультуры и спорта. При этом с 1 апреля главой департамента опеки станет Ирина Гриднева, в прошлом — заместитель главы этой же структуры.

Кроме того, со вторника управление гражданской защиты администрации Самары возглавит Евгений Вдовин. Ранее он замещал руководителя этого же управления.

На прошлой неделе администрация Самары анонсировала реорганизацию собственной структуры, которая произойдет в апреле. Глава города Иван Носков сообщил, что кроме заместителя по социальным вопросам у него появится еще по одному заму. Один из них будет отвечать за сферу градостроительства и управления муниципальным имуществом, а второй — за поддержку участников СВО и их семей соответственно.

Георгий Портнов