Блогера Павла Дворецкого подозревают в мошенничестве

Правоохранительные органы в воскресенье, 30 марта, задержали в Балашихе блогера Павла Дворецкого, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источники. Его подозревают в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дворецкий

Фото: Тelegram-канал блогера Павла Дворецкого Павел Дворецкий

Фото: Тelegram-канал блогера Павла Дворецкого

По данным телеканала, блогера считают причастным к мошеннической схеме в отношении пенсионерки. В частности, он выступал в роли водителя для курьера-дропера, который должен был во второй раз забрать деньги у потерпевшей. Издание Mash утверждает, что у женщины похитили 19 млн руб.

Павел Дворецкий начал свою деятельность с создания YouTube-канала «Больше Меньше». Затем блогер завел аккаунт в TikTok, посвященный юмористическим миниатюрам. На данный момент у его аккаунта 4 млн подписчиков.

Никита Черненко