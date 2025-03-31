Дело директора компании в Удмуртии о неуплате налогов на 27 млн направили в суд

Прокуратура Удмуртии направила в суд уголовное дело директора организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 27 млн руб. (ч. 1 ст. 199 УК РФ, до двух лет лишения свободы), сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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Следствие считает, что с 2020-го по 2023 годы директор включал в налоговые декларации ложные сведения о сделках с организациями, что привело к уклонению от уплаты НДС.

Частично причиненный бюджету ущерб обвиняемым был возмещен. Уголовное дело передано в Устиновский райсуд Ижевска для рассмотрения.