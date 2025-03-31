Нового замглавы Волжского района нашли в министерстве молодежной политики
Заместителем главы Волжского района Самарской области назначен Алексей Целовальников. Его представил на оперативном совещании глава муниципалитета Александр Шарков. Об этом сообщает районная администрация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Алексей Целовальников будет отвечать за социальное направление: вопросы опеки, поддержку многодетных семей, работу с отдельными категориями граждан и образование. До последнего времени чиновник руководил департаментом правового обеспечения и организационной деятельности регионального министерства молодежной политики.
До этого с 2013 года Алексей Целовальников работал в департаменте культуры и молодежной политики администрации Самары. С июня по октябрь 2024 года он исполнял обязанности регионального министра молодежной политики.