Нового замглавы Волжского района нашли в министерстве молодежной политики

Заместителем главы Волжского района Самарской области назначен Алексей Целовальников. Его представил на оперативном совещании глава муниципалитета Александр Шарков. Об этом сообщает районная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Алексей Целовальников будет отвечать за социальное направление: вопросы опеки, поддержку многодетных семей, работу с отдельными категориями граждан и образование. До последнего времени чиновник руководил департаментом правового обеспечения и организационной деятельности регионального министерства молодежной политики.

До этого с 2013 года Алексей Целовальников работал в департаменте культуры и молодежной политики администрации Самары. С июня по октябрь 2024 года он исполнял обязанности регионального министра молодежной политики.

Георгий Портнов