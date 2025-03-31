Евгений Насоленко требует исключить из 3-й очереди реестра 6 млрд руб требований

Арбитражный суд Новосибирской области принял иск бывшего гендиректора ООО «Ритейл Центр» Евгения Насоленко о субординации (понижение в очереди на погашение) требований ООО «РНГО» в рамках дела о банкротстве. В заявлении указано, что требования ООО «РНГО» в размере 6,1 млрд руб. должны быть удовлетворены после расчетов по требованиям кредиторов третьей очереди, то есть в порядке предликвидационной квоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ

Суд назначил судебное заседание по делу на 5 мая.

«Ритейл Центр» — дочерняя компания АО «НТС», которую возглавляли Евгений Насоленко и его брат Виталий Насоленко. Они управляли магазинами «Добрянка» в Новосибирске, двумя «Бахетле» в Барнауле и Новосибирске, а также другими сетями. Компания «Ритейл Центр» обанкротилась в 2018 году. Банк «Зенит» передал право требования многомиллиардного долга «РНГО». АО «НТС» признана банкротом в 2017 году. В отношении самого предпринимателя с октября 2019 года введена процедура реализации имущества.

Лолита Белова