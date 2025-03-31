В Башкирии глава сельсовета обвиняется в мошенничестве

Кушнаренковский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшего главы Старотукмаклинского сельсовета, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ), превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

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Поводом для возбуждения уголовного дела послужили в том числе материалы прокурорской проверки.

По данным «Ъ-Уфа», это 41-летний Илюс Камалов.

По версии следствия, с 2022 по 2023 годы фигурант уголовного дела заключил с индивидуальными предпринимателями муниципальные контракты на благоустройство территорий сельского поселения. При этом подрядчик не скашивал траву и сорняки вдоль обочин дорог, работы выполняли администрация и местные жители. Полученные около 400 тыс. руб. возвращены главе сельсовета.

Другой предприниматель, который очистил дороги от снега, введенный в заблуждение, также вернул 90 тыс. руб. обвиняемому.

Кроме того, чиновник провел неправомочные заседания депутатов сельсовета, на которых приняты решения о продаже компании земельного участка без проведения оценки и по заниженной цене, бюджеты на предстоящие годы, а также об увеличении фонда оплаты труда для дальнейшей выплаты премий.

Майя Иванова