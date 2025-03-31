В Уфе пройдет предварительный этап Кубка России по волейболу среди мужчин

Уфа стала одним из четырех городов, в котором пройдет групповой этап Кубка России по волейболу-2025 среди мужских команд. Как сообщает пресс-служба уфимского волейбольного клуба «Динамо-Урал», матчи пройдут с 3 по 5 апреля на стадионе «Динамо».

В Уфе состоятся матчи группы «В», в которую, помимо башкирской команды, вошли «Факел Ямал» из Нового Уренгоя, МГТУ из Москвы и ЦСКА из Московской области. В первой игре встретятся «Динамо-Урал» и «Факел Ямал».

Матчи групп «А», «Б» и «Г» пройдут в Новосибирске, Оренбурге и Кемерово. Всего в групповом этапе Кубка России принимают участие 20 команд суперлиги и высшей лиги А, в плей-офф выйдут победители каждой группы. На стадии «финала шести», который пройдет в Казани с 6-го по 11 мая, к розыгрышу Кубка России присоединятся четыре полуфиналиста суперлиги.

Кубок России является вторым по значимости волейбольным турниром среди мужских команд после национального чемпионата. Действующим победителем соревнования является московское «Динамо», а наиболее титулованным клубом — казанский «Зенит», выигравший турнир 12 раз. Высшим достижением для волейбольного клуба из Уфы является второе место команды «Нефтяник Башкирии» в 1999 году (так тогда называлось нынешнее «Динамо-Урал»).

Идэль Гумеров