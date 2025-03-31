Уфимскую гимназию обязали выплатить 730 тысяч рублей за повреждение автомобилей

Калининский райсуд Уфы постановил взыскать около 730 тыс. руб. в качестве возмещения ущерба с гимназии №121 за повреждения автомобилей Mazda и Hyundai Accent, указано в опубликованных на сайте суда решениях.

Согласно материалам дела, автомобили истцов пострадали из-за упавших деревьев, которые росли на территории школы.

Представители школы иски не признали. По их словам, в день ЧП жителям Уфы сообщали об ухудшении погоды, а упавшие деревья не были аварийными.

Удовлетворяя иски, суд пришел к выводу, что на гимназию возложена обязанность по содержанию деревьев на своем участке.

«Гимназия в целях предотвращения возможных негативных последствий не провела дополнительную проверку состояния деревьев на земельном участке при метеорологическом прогнозе сильного порывистого ветра и дерево не было ликвидировано или ограждено»,— указано в решениях.

Венера Хисамова