Британскую молодежь больше беспокоит качество жизни, чем глобальные проблемы

Молодые люди в Великобритании больше переживают по поводу личных финансов, сложностей с работой и стресса, чем из-за проблем изменения климата или культурных войн. К такому выводу пришли специалисты исследовательского Центра Джона Смита Университета Глазго, проведя опрос среди британцев в возрасте 16–29 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: EPA / ANDY RAIN / TASS Фото: EPA / ANDY RAIN / TASS

На вопрос о том, из-за чего они больше всего нервничают или тревожатся, 37% молодых людей ответили — из-за финансов, 23% — из-за стресса на работе, 20% — из-за отсутствия гарантий занятости или из-за безработицы. В то же время проблема изменения климата беспокоит всего 10% опрошенных, а тревога из-за пользования соцсетями возникает только у 14%.

При этом 63% молодых людей с оптимизмом смотрят на свое личное будущее. А вот будущее британской демократии у них оптимизма не вызывает: 63% опрошенных считают, что у нее проблемы. Хотя широко распространено мнение, что молодежь склонна поддерживать авторитарную модель правления, в этом опросе 57% высказались за демократию и лишь 27% — за диктатуру. Кроме того, 73% считают, что расизм — большая проблема, а 51% полагают, что иммиграция изменила местные сообщества к лучшему. 67% опрошенных высказались за запрет соцсетей для тех, кому меньше 16 лет.

Алена Миклашевская