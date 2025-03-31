Донские спортсмены победили в ежегодных состязаниях «Марафон 100 км за 24 часа»

Команда Biotropika из Ростовской области в составе жителя хутора Камышеваха Аксайского района Андрея Темяков и жителя Каменского района Игоря Теплинского стала победителем состязаний по спортивному ориентированию «Марафон 100 км за 24 часа», проводившихся в горах Адыгеи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Аксайкого района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова Фото: Telegram-канал главы Майкопа Геннадия Митрофанова

Всего в забеге, который был организован комитетом по физической культуре и спорту Республики Адыгея, приняли участие 500 команд со всей страны. Команды должны были набрать максимальное количество баллов за найденные на территории Майкопского района контрольные точки. По ее информации, донские спортсмены преодолели 117 км за 23 часа 50 минут.

В сообщении отмечается, что Андрей Темяков — мастер спорта по спортивному ориентированию и член Федерации Ростовской области. На протяжении многих лет он участвует в мультиспортивных гонках Всероссийского и международного уровней. В его ближайших планах — участие во Всероссийском забеге Baсkyard Ultra в Ленинградской области летом.

Николай Аксенов