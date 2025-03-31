На камышловской АЗС погиб сотрудник после взрыва газового баллона

В Камышлове (Свердловская область) следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника автозаправочной станции (АЗС) после взрыва бытового газового баллона, сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На АЗС в Камышлове погиб сотрудник после хлопка газового баллона

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области На АЗС в Камышлове погиб сотрудник после хлопка газового баллона

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 30 марта на АЗС по улице Северной. В результате взрыва произошло частичное разрушение неиспользуемого строения. Вскоре после этого сотрудник АЗС почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В больнице пострадавший скончался.

На теле погибшего не обнаружено телесных повреждений. Предварительно, смерть связана с имевшимся у него заболеванием. Точная причина смерти будет установлена судебно-медицинской экспертизой.

По данным полиции, погибший — местный житель 1972 года рождения, работавший заправщиком. «По имеющейся информации, каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении, предварительно, хранились использованные газовые баллоны», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Полина Щуцкая