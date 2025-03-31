Инвестору цемзавода «Горный» отказали в вырубке леса под Новороссийском

Арбитражный суд Краснодарского края отказал АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» в выдаче разрешения на вырубку леса под строительство предприятия. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания, подконтрольная московскому ООО «Цементинвест», планировала возвести в хуторе Горном цементный завод мощностью 3,5 млн т в год, а соглашение о реализации проекта стоимостью 22 млрд руб. было подписано на ПМЭФ-2021.

Для начала работ инвестор запросил порубочный билет на расчистку 61,2 га арендованного участка, однако администрация Новороссийска отклонила заявку, сославшись на экологические риски. В материалах дела отмечается, что под снос попадали 128 728 деревьев, в том числе 3195 экземпляров сосны Палласа, занесенной в Красную книгу. Кроме того, участок относится к охранной зоне археологических памятников и подвержен регулярным затоплениям.

Летом 2023 года арбитраж поддержал доводы местных властей, но предприятие обжаловало решение. Весной 2024 года дело отправили на пересмотр, однако суд вновь отказал заявителю, назвав основания для отклонения требований «безусловными».

Решение может быть оспорено в апелляционной инстанции в течение месяца.

Вячеслав Рыжков